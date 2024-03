Stavolta Vale doppio Il campione manager con il sogno di Le Mans

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Mondiale Endurance e Mondiale MotoGp. Il primo da protagonista diretto, ovvero con la sua Bmw Gt3, per coronare ildi essere un pilota vincente anche sulle quattro ruote. Il secondo, insieme a Marco Bezzecchi, punto di forza, con ambizioni da numero, nel team il Pertamina-Vr46, ovvero la squadra-gioiello che lo vede in pista come proprietario,, dirigente.il, insomma, il 2024 dintino Rossi che settimana dopo settimana lo vedremo apparire, ora al volante del suo bolide in un Mondiale che avrà come tappa clou la 24 Ore di Le; ora ai box di questo o quel circuito come punto di riferimento per Bezzecchi che insieme a Di Giannantonio, sotto la guida di Uccio, cercherà di andare a prendersi quello che nel 2023 gli è sfuggito di mano dopo l’incidente al ...