Star Wars | Daisy Ridley aggiorna i fan sul prossimo film su Rey

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 10 marzo 2024)conferma che le riprese del nuovodiincentrato su Rey inizieranno probabilmente quest'anno. L'attrice di, tornerà a vestire i panni di Rey in un nuovodella Lucasin uscita nel 2026. Sebbene si siano succedute varie voci sul titolo e sui dettagli della trama del nuovo capitolo della saga, finora non è stato ancora confermato nulla a riguardo. Durante un'intervista con Collider per il suoMagpie, la redazione ha chiesto alladi parlare del progetto, comprese alcune delle voci che sono emerse. Quando le è stato chiesto se fosse vero che ilsi chiama "New Jedi Order", la ...