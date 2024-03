Stalking in carrozzina Disabile arrestato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 10 marzo 2024) Da tempo si trova ina causa di un grave incidente stradale. Nonostante ciò, sarebbe stato sorpreso dagli agenti proprio mentre compiva atti persecutori ai danni di una donna. Un ultrasessantenne è statovenerdì sera a Faenza dalla polizia del locale Commissariato con l’accusa di. Dopo un iniziale malessere forse legato a uno sbalzo di pressione per il quale l’uomo è stato accompagnato in ospedale per un controllo, il sospettato è stato portato in una cella di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida fissata per domattina davanti al gip Andrea Galanti alla presenza dell’avvocato difensore Enrico Ferri. Dell’arresto è stato subito avvisato il pm di turno Angela Scorza. Davanti al giudice il diretto interessato avrà modo, sempre se lo riterrà opportuno, di fornire la propria versione dell’accaduto. ...