Stadium | è l’ultimo treno Garlasco chance salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Incontro da dentro o fuori, partita senza appello, ultimo: scegliete voi quale possa essere il modo migliore per la, per approcciare la gara di oggi al PalaSimoncelli contro il Moyashi, anticipata alle 16. Solo vincere. A tre giornate dalla fine, con una situazione di classifica difficile, ma non ancora disperata, lanon ha altra possibilità, per sperare ancora in unaoggettivamente complicata, di vincere da tre contro il, che la precede di quatto punti, e che occupa l’ultima posizione che potrebbe vale i famigerati playout, probabilmente contro Bologna, avanti sette punti sui mirandolesi, e tre sui pavesi. Tanti calcoli, anche se in realtà, come dice il tecnico dellaMarcello Mescoli: "Viene naturale fare ...