Sport in tv oggi domenica 10 marzo | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di domenica 10 marzo 2024) Ci sarà tantoda seguire in tv ed in10: inil tennis con il torneo combined ATP/WTA di Indian Wells, gliinvernali con sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, combinata nordica, snowboard, speed skating e biathlon, il basket con la Serie A, il calcio con la Serie A, e molto altro. Il Motomondiale 2024 vedrà andare in archivio la prima tappa stagionale: per il GP del Qatar, al Lusail International Circuit, si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP. A Villa La Angostura si conclude il GP dell’Argentina di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare della prima tappa della stagione 2024 del Mondiale di motocross. Dopo le qualifying race di ieri, in MXGP guida la ...

Maratonina di solidarietà, domenica di generosità e Sport: "Abbiamo deciso di patrocinare l’iniziativa Sportiva – dice Enzo Farina (assessore allo Sport) –condividendone anche il valore sociale e solidale". Il suo omologo di Sant’Elpidio a Mare, Roberto Greci ...ilrestodelcarlino

Volley, Igor – Scandicci è un incrocio d’alta quota. In attesa di sapere quanto tornerà Markova: Dimenticata la sconfitta di mercoledì sera al “Pala Verde” la Igor torna in campo oggi pomeriggio, domenica 19 marzo (fischio d’inizio alle 17, con diretta televisiva su Sky Sport e Now e direzione ...lavocedinovara