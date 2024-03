Spianata a prova di bambini E i maleducati?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 10 marzo 2024) Crippa Da qualche anno, è diventata una delle piazze forse più brutte di Monza. Unadi cemento, senza alberi e panchine, non un filo d’ombra a riparare dai raggi del sole d’estate, fredda d’inverno. Con un parcheggio sotterraneo e la mole sgraziata di un brutto palazzone incombente. Sormontata da un monumento ai caduti spesso utilizzato, quando cala la sera, da orde di balordi intenti a pratiche poco raccomandabili. Da qualche mese, è stato cintato con delle transenne un po’ kitsch per impedire accessi sconvenienti. Un pugno nell’occhio esteticamente per quello che - lo testimoniano le foto d’epoca - era il cuore pulsante della città, l’antico pratum magnum, con tanto di teatro sociale. Nella giornata di lunedì scorso, sono arrivati però gli operai e sono iniziati i lavori di rifacimento dell’arredo verde: secondo le stime dei tecnici nel giro di due ...