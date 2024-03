Spazzole e pettini saranno come nuovi con questo metodo facile e veloce per ripulirli da polvere e capelli 

(Di domenica 10 marzo 2024) Quando ci spazzoliamo i capelli, è importante usare strumenti e accessori puliti.andrebbero infatti lavati regoalrmente. In pochi ci pensano e, altrettanto in pochi lo fanno. Ilè davvero semplice. Spieghiamofare inarticolo. Quando si parla di pulizie, si tende a pensare ai vetri e ai pavimenti, all’igiene di bagno e cucina e a rimuovere lada mobili e suppellettili. Tuttavia, spesso, si compiono errori madornali. Ci dimentichiamo infatti della pulizia di alcuni accessori o dettagli. Sorvoliamo ad esempio su oggetti che maneggiamo quotidianamente. Pensiamo ad esempio al telecomando, alle chiavi, alla tastiera del computer… E poi ancora al telefonino, agli interruttori della luce e alle maniglie delle porte. Sono luoghi apparentemente ...

Come si applica un codice promozionale GHD: Prima di tutto è necessario recuperare il codice ghd e copiarlo. Per copiarlo è sufficiente premere su “Mostra Codice” in quanto questa operazione avviene in automatico. In seguito sarà necessario eff ...ansa