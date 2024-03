Sparatoria in pieno centro a Frosinone | un morto e tre feriti 

(Di domenica 10 marzo 2024) AGI - La direzione sanitaria dell'ospedale Spaziani diconferma all'AGI che il bilancio dellaavvenuta in serata nella centralissima via Aldo Moro inè di une due feriti. Uno ferito lievemente a una gamba, un altro ferito al torace e sottoposto a intervento è ora in condizioni stabili. Ci sarebbe poi un terzo ferito grave, trasferito all'Umberto Primo di Roma. Per cause ancora in fase di accertamento da parte degli investigatori della squadra mobile della questura di, quattro uomini tutti di origine albanese si sono fronteggiati fra loro. In pochi minuti lungo la centralissima arteria è scoppiato il putiferio con cittadini e passanti che cercavano riparo in negozi e attività commerciali. Uno dei ...

