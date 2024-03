Sparatoria in pieno centro a Frosinone | un morto e tre feriti Arrestato un 23enne | l’ipotesi di una lite per una ragazza contesa

(Di domenica 10 marzo 2024) Unainha causato la morte di una persona e il ferimento di altre tre, di cui una in modo grave. È accaduto nella serata di sabato 9 marzo, in un bar, lo Shake Bar, di via Aldo Moro. I tresono stati portati immediatamente al pronto soccorso mentre per il quarto sono stati inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118. Le vittime sono tutti cittadini stranieri dell’Est Europa. Per la, nella notte, è stato fermato un cittadino albanese di 23 anni. La ricostruzione di quanto accaduto, fatta nelle ultime ore dagli uomini della Squadra Mobile del vicequestore Flavio Genovesi, racconta una storia di donne e di droga. Secondo la ricostruzione che emerge dopo una notte di indagini, sabato sera verso le 19.30 Michea ...

