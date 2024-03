Sparatoria a Frosinone | un morto e tre feriti

(Di domenica 10 marzo 2024), in pieno centro. Una lite tra due bande rivali è finita a colpi di pistola, con une tre. Un bilancio allarmante che spaventa cittadini e forze dell’ordine che sono accorse tempestivamente sul posto., une tre, indaga la Polizia – (ilcorrieredellacitta.com) I fatti A indagare su quanto avvenuto poco prima delle 19 e 30, ieri sera, sabato 9 marzo, sono gli uomini della Squadra Mobile di. Una serata tra amici da trascorrere al bar e poi l’arrivo di altri due uomini a bordo di una Lancia Ypsilon. Scesi dall’auto i due hanno iniziato a sparare verso i quattro uomini seduti, poi sono fuggiti a piedi. Tutti e quattro sono stati colpiti dalla rapida sequenza ...

Frosinone, spari in bar del centro: arrestato 23enne: La Polizia di Stato ha arrestato nella notte un cittadino albanese di 23 anni per la Sparatoria avvenuta ieri sera nella centralissima via Aldo Moro a Frosinone dove una persona è stata uccisa, una ...tg24.sky

Sparatoria a Frosinone, un arresto della polizia: La Polizia ha arrestato nella notte un cittadino albanese di 23 anni per la Sparatoria avvenuta ieri sera nella centralissima via Aldo Moro a Frosinone dove una persona è stata uccisa, una versa ancor ...ansa

Omicidio a Frosinone: arrestato un 23enne albanese, si cercano i complici: Arrestato un 23enne per l'omicidio di Frosinone: gli agenti della Polizia di Stato sono ora sulla tracce dei tre complici ...strettoweb