Sparatoria a Frosinone | un arresto e tre ricercati | l’agguato per il controllo di spaccio e prostituzione

(Di domenica 10 marzo 2024), 10 marzo 2024 – Cinque aggrediti, affrontati da un gruppo di quattro persone: tutti i protagonisti sono di nazionalità albanese. Si fa sempre più nitido il quadro dell'agguato compiuto sabato sera anella centralissima via Aldo Moro, dove una persona è morta ed altre quattro sono rimaste ferite dai colpi di pistola esplosi da un commando arrivato a bordo di una Lancia Ypsilon poi abbandonata sul posto. Un agguato per il quale nella notte è scattato unmentre altre tre persone sono ricercate. Prende sempre più corpo la pista imboccata dal primo minuto dagli investigatori del questore Domenico Condello: uno scontro per ildelle piazze die della, colpiti in queste settimane da una serie di ...

