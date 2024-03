Sparatoria a Frosinone | da un video spunta una nuova ricostruzione

(Adnkronos) – Uno scontro per il controllo delle piazze di spaccio : sarebbe questa al momento la pista seguita dagli investigatori che indagano sulla Sparatoria avvenuta ieri tra i tavoli del bar ... (webmagazine24)

(Adnkronos) – Un 23enne albanese è stato arrestato dalla Squadra Mobile per la Sparatoria avvenuta ieri sera a Frosinone, in una bar di via Aldo Moro. Nella Sparatoria un uomo è stato ucciso mentre ... (webmagazine24)