Sparatoria a Frosinone | arrestato un 23enne Si cercano i complici

(Di domenica 10 marzo 2024) Ieri nel tardo pomeriggio unaha sconvolto la città di: arrivato il primo arresto per a vicenda.La Polizia Scientifica allo Shake Bar didopo la(credits Adnkronos) – Ilcorrieredellacitta.comArrivano i primi aggiornamenti sulladi, che ieri nel tardo pomeriggio ha ucciso una persona e lasciato altre persone gravemente ferite. Le indagini delle forze dell’ordine sono partite subito dopo l’evento tragico, con gli agenti che avrebbero già individuato un primo possibile sicario legato alla vicenda. Le manette sono arrivate per un ragazzo di 23 anni, proveniente dall’Albania e legato alla criminalità organizzata dei gruppi balcanici.di: arriva il primo arrestoGli agenti ...

Sparatoria in pieno centro a Frosinone, un morto e tre feriti. Arrestato un 23enne: l'ipotesi di una lite per una ragazza contesa: Una sparatoria in pieno centro a Frosinone ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre tre, di cui una in modo grave. È accaduto nella serata di sabato 9 marzo, in un bar, lo Shake Bar, di ...

Arrestato presunto responsabile sparatoria a Frosinone: 3 ricercati: 🔊 Ascolta articolo - La Squadra Mobile ha arrestato un 23enne albanese in relazione alla sparatoria avvenuta ieri sera in una bar di via Aldo Moro a Frosinone. Nel conflitto a fuoco, un uomo ha perso la vita, mentre altri tre sono rimasti feriti, uno dei quali in condizioni gravi. Altri ...

Ucciso un ragazzo in via Aldo Moro: arrestato Mikea Zaka. Ha confessato: Ucciso un ragazzo in via Aldo Moro: arrestato Mikea Zaka. Ha confessato: L'arrestato e' stato tradotto nella casa circondariale di Frosinone. Comitato sulla sicurezza Questa mattina in prefettura si è tenuto un comitato straordinario per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Sparatoria a Frosinone: procuratore, 'scontro tra bande': Sparatoria a Frosinone: procuratore, 'scontro tra bande': "Tranquillizzo la città di Frosinone: l'assassino è stato preso. Le indagini non sono affatto concluse ma sono soltanto all'inizio per ricostruire cosa ci sia dietro a questo gravissimo fatto di sangu ...