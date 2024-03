Spal-Rimini 3-1 La squadra di Di Carlo stende i romagnoli ed esce dalla zona playout

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Missione compiuta. Lailcon un secco 3-1 eddalle sabbie mobili della, stavolta si spera in maniera definitiva. La vittoria dei biancazzurri suiè netta, se si considera che oltre alle tre reti messe a segno ladi Dicolpisce due traverse e comanda per lunghi tratti l'incontro. Il tecnico di Cassino lascia inizialmente a riposo l'acciaccato Peda, costretto poi ad entrare in campo poco dopo la mezz'ora in seguito all'infortunio di Ghiringhelli. A centrocampo invece Dalmonte viene dirottato sulla fascia destra per fare spazio a Maistro sulla corsia opposta. Nel primo tempo Carraro colpisce la traversa, poi lasblocca il risultato con un autogol di Gigli ...