Spal | ennesima occasione al Mazza Col Rimini serve un pronto riscatto

(Di domenica 10 marzo 2024) Per riconquistare i propri tifosi lanon può prescindere da un deciso cambio di marcia nel rendimento casalingo. Mister Di Carlo si era ripresentato a Ferrara battendo la Recanatese al, dove però nei due successivi incontri i biancazzurri hanno racimolato appena un punticino contro l’Arezzo, peraltro costretto a giocare a lungo in inferiorità numerica. Nella sua seconda esperienza al timone della, finora il tecnico ciociaro ha accumulato buona parte del proprio tesoretto lontano dallo stadio di corso Piave, dove dopo il ko rimediato nel turno infrasettimanale con la Torres si avverte fortissima la necessità di tornare a fare bottino pieno. L’che si presenta oggi alle 14 è straordinaria, perché Antenucci e compagni ricevono unreduce da tre sconfitte di fila tra ...

Rimini, Ubaldi: "Spal affamata di punti, non andremo a fare una scampagnata": Leonardo Ubaldi, attaccante del Rimini, ha parlato ai microfoni di teleromagna dopo l'ultima sconfitta. "Sicuramente potevamo far meglio però non possiamo buttare neanche ...tuttoc

Spal, il cammino è difficile. L’Ancora è a un solo punto. Ora serve più personalità nei momenti da sfruttare: Come accaduto in occasione del match con la Recanatese, la Spal ha giocato un discreto primo tempo ... muove la classifica ma che non può accontentare una squadra che per l’ennesima giornata di ...ilrestodelcarlino

Pescara : nuovo passo falso: Ennesimo passo falso di un Pescara da dimenticare. La piazza contesta anche Zeman non solo Sebastiani. Nono stop stagionale contro una Spal riuscita a vincere una sola gara in 12 partite prima di viol ...rainews