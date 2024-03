Sos pensioni | dall’Inps un assegno da fame

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 10 marzo 2024) Macignosui conti pubblici: quest’anno il rapporto tra spesastica e PIL è destinato sfondare il muro del 16% sotto la spinta della rivalutazione degli assegni Inps legata all’inflazione. Per dare un’idea, è un punto percentuale in più rispetto al 2020 (15%), pari a circa 19 miliardi di maggiore esborso. Una sfida impegnativa per il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, visto il rientro in vigore del nuovo Patto di Stabilità europeo. Il Tesoro è al lavoro per mettere buona parte del debito pubblico al sicuro nelle tasche dei piccoli risparmiatori cassettisti con iniziative come il Btp Valore, ma questa settimana Bruxelles ha già spedito l’avviso ai Paesi Ue che entro la fine di settembre dovranno presentare i piani di rientro di debito e deficit, pena l’avvio di una procedura di infrazione. Insomma, le prossime elezioni europee ...