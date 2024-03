Sono stupito | è stata l' unica a farlo | Renzi svela l' sms ricevuto da Schlein e fa a pezzi il Pd

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Un intervento fiume, quello di Matteoalla chiusura della Leopolda, la kermesse fiorentina di Italia Viva. L'ex premier ha fissato gli obiettivi, dettato condizioni, attaccato il governo profetizzando possibili crisi di governo e scagliandosi contro gli esponenti di maggioranza. Poi le bordate anche contro Ursula von der Leyen, "quella che, per gestire la crisi in Medio oriente, ha mandato Luigi Di Maio come special envoy in Terrasanta. Io non ho niente contro Di Maio ma se consideri gli incarichi della diplomazia europea come un dopolavoro per i politici trombati in Italia, allora è finita, non c'è spazio per l'Europa", ha tuonato. Sulla sua collocazione politica, ha spiegato: "Il centro è alternativo al sovranismo di Giorgia Meloni. Noi abbiamo il massimo rispetto per una presidente del Consiglio che èeletta grazie al sostegno dei suoi ...