Sonia Bergamasco trionfa in tutta Italia con “La locandiera”

(Di domenica 10 marzo 2024) Roma, 10 mar – Dalla commedia (1752) di Carlo Goldoni: in Firenze Mirandolina amministra, col fido cameriere Fabrizio (cameriere e suo innamorato), una locanda ereditata dal padre; tra gli ospiti che, senza alcuna speranza, la corteggiano i più insistenti sono il marchese (decaduto e squattrinato) di Forlimpopoli e il conte (un arricchito che ha comprato il titolo) di Albafiorita: uno le offre protezione e l’altro ricchi doni, dal canto suo Mirandolina, che si difende e si mantiene da sé, li ricambia deridendo loro e le loro baruffe. Finché non le capita per ospite lo scortese cavaliere di Ripafratta, tenacissimo misogino. Decisa a punirlo in quanto odiatore delle donne, “la miglior cosa che abbia prodotto al mondo la bella madre natura”, Mirandolina si ripromette di farlo innamorare di lei nel giro di qualche ora. Un’opera teatrale che ha fatto storia Commedia celeberrima, La ...

Sempre più donne ai vertici d'impresa: la situazione dell'economia femminile in Fvg: ... per l'artigianato Cecile Vandenheede e Maria Luisa Bergamasco , per l'industria Alberta Avanzini, ... per credito e assicurazioni Sonia Faion , per i servizi alle imprese Laura Mariotti ed Elisa Stella ...

SOLDATO PETER - Proiezione e masterclass a Torino: ... Il pratone del Casilino di Giuseppe Bertolucci con Fabrizio Gifuni, Il mnemonista di Paolo Rosa con Sandro Lombardi, Roberto Herlitzka, Sonia Bergamasco, Tartarughe dal becco d'ascia di Antonio ...

Sonia Bergamasco è “La Locandiera” secondo Antonio Latella: Sonia Bergamasco è “La Locandiera” secondo Antonio Latella: Antonio Latella, con Linda Dalisi in veste di dramaturg e Sonia Bergamasco nei panni della protagonista Mirandolina, di presenta La Locandiera ...

’La locandiera’ di Goldoni vista dal maestro Latella: ’La locandiera’ di Goldoni vista dal maestro Latella: Lo spettacolo in scena da oggi a domenica al teatro Alighieri di Ravenna. La protagonista, Sonia Bergamasco, sabato incontrerà il pubblico.

Antonio Fresa in L’arte della Felicità "6 emozioni per pianoforte": Antonio Fresa in L’arte della Felicità "6 emozioni per pianoforte": Arriva a Roma L’arte della Felicita "6 emozioni per pianoforte", il nuovo spettacolo del pianista, compositore e direttore d’orchestra Antonio Fresa, autore della colonna sonora originale del film in ...