Somma Vesuviana | stop al cantiere dell' ex Bertona | lavori fuorilegge

Tempo di lettura: 2 minuti“Nel 2019 mettemmo al bando l’uso di piatti e posate non biodegradabili. Poi il protocollo con Plastic Free , le numerose campagne di sensibilizzazione nelle scuole ma ... (anteprima24)

Rioni popolari al setaccio . Operazione al largo raggio dei Carabinieri infliggono duro colpo al traffico di armi in mano alla criminalità organizzata Rioni popolari al setaccio . Operazione a ... (puntomagazine)

Somma Vesuviana: Carabinieri arrestano pusher per detenzione di droga ai fini di spaccio, in possesso di 98 di dosi A Somma Vesuviana i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato per ... (puntomagazine)