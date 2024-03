Sogno-Ferrari | Bearman non riesce a crederci | il gesto di Hamilton a fine gara | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Tutti pazzi per Oliver, il 18enne britannico che da un secondo all'altro si è trovato al volante di unain unadi Formula 1, il Gp di Arabia Saudita. Chiamato all'ultimo per sostituire Carlos Sainz, colpito da appendicite, all'esordio ha chiuso con un clamoroso settimo posto (partendo dall'11esima piazza).è stato anche eletto, meritatamente, pilota del giorno. Su di lui, i commenti entusiasti di Charles Leclerc, terzo con l'altra, del team-principal Frederic Vasseur e anche del presidente del Cavallino rampante, John Elkann. Una prima volta indimenticabile, per, chiamato in Formula 1 subito dopo aver centrato la pole in Formula 2, dove sta disputando il campionato. Il giovane pilota è riuscito a tenersi dietro Lando Norris e, ...