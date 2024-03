Snowboard | Bagozza-Dalmasso trionfano nel PSL a coppie a Winterberg Terzi Bormolini-Caffont

(Di domenica 10 marzo 2024) Si chiude nel migliore dei modi la stagione della Coppa del Mondo diparallelo per la Nazionale italiana. In un’annata ricca di podi ne arrivano altri due proprio in conclusione a: trionfo tricolore nel PSL ain terra tedesca. A cogliere la vittoria sono Danielee Luciache hanno battuto nell’ultimo atto di sei centesimi gli sloveni Zan Kosir e Gloria Kotnik. A completare la festa tricolore è la terza piazza per Maurizioed Elisache superano nella Small Final i tedeschi padroni di casa Elias Huber e Cheyenne Loch. Quello odierno è il settimo successo dell’anno per la squadra italiana guidata da Cesare Pisoni a conclusione di una stagione veramente mostruosa.

