Smottamenti e frane nel Varesotto | famiglia evacuata a Laveno Mombello

(Di domenica 10 marzo 2024) Le forti piogge hanno creato allarme nel territorio varesino fino a tarda ora in particolare per il rischio didi fronti franosi. Alcune situazioni sono state oggetto di monitoraggio nella giornata di oggi come pure il livello dei corsi d’acqua, Olona, Rile, Arno e Bozzente, in questo caso nella zona di Origgio, dove minacciava di esondare in autostrada. Nel primo pomeriggio la minaccia di una frana ain via Vararo ha costretto unaa lasciare per precauzione la sua abitazione. La strada è stata chiusa, sul posto vigili del fuoco e protezione civile con i geologi per valutare la situazione e decidere le azioni da intraprendere. A Varese uno smottamento ha interessato via Mirasole, la strada è stata chiusa per alcune ore, il tempo di rimuovere i detriti quindi è stata riaperta. ...