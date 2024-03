Slalom femminile Are 2024 | Shiffrin domina e vince l’ottava coppa di specialità | Della Mea miglior azzurra

(Di domenica 10 marzo 2024) 96^ vittoria in carriera, 46^ in, e ottavadel Mondo diin cassaforte per Mikaelatrice assolutaseconda manche dellodi Are, appuntamento valido per ladel Mondo di sci alpino. Tornata a gareggiare 44 giorni dopo l’infortunio, la statunitense ha preso le misure nella prima manche per poi sfoggiare una prova superlativa nella seconda, ottenendo iltempo e staccando le avversarie di 1’24”. LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA Sul podio insieme a lei la croata Ljutic e la svizzera Gisin, mentre completano la top 5 la tedesca Duerr e la beniamina di casa Swenn Larsson, tutte racchiuse in una manciata di centesimi. Giornata non ...

