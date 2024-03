Slalom femminile Are 2024 | risultati e classifica prima manche | Shiffrin torna in bellezza | Brignone alle spalle di Peterlini

(Di domenica 10 marzo 2024) A 44 giorni dall’infortunio, Mikaelain pista e firma il miglior tempo nelladellodi Are, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. 49.94 il crono di ‘Her Majesty’, che ovviamente non sfoggia la sua migliore prestazione ma riesce comunque a stare davanti, candidandosi a principale favorita per la vittoria in vista della seconda. La sua rivale numero uno sarà l’elvetica Michelle Gisin, seconda con un ritardo di soli 2 centesimi. Terza a 11 centesimi invece la croata Zrinka Ljutic, che dovrà difendersi dalla tedesca Lena Duerr (quarta a +0.24) per il podio. Tante altre atlete in top 10 accusano meno di un secondo di ritardo, ma se per salire sul podio servirà una seconda ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale dello Slalom femminile di Are 2024 , appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’Italia si affida a Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, ... (sportface)

Ad Are in Svezia si disputa oggi lo slalom Speciale femminile che segna il ritorno di Mikaela Shiffrin. Federica Brignone ci sarà. diretta TV su RaiSport ed Eurosport dalle 10:30 per la prima ... (fanpage)

Il LIVE e la DIRETTA testuale dello Slalom femminile di Are 2024 , appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’Italia si affida a Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, ... (sportface)

Slalom donne LIVE! Ad Åre torna Shiffrin e c'è anche Brignone con altre cinque azzurre: diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale: Segui Slalom Donne di Åre con la diretta live di Eurosport. Scopri i risultati aggiornati e le ultime notizie di Sci Alpino.eurosport

DIRETTA Slalom ARE/ Video streaming Rai: in pista, comincia la prima manche! (oggi 10 marzo 2024): Diretta Slalom Are streaming video Rai, oggi domenica 10 marzo 2024: orario e risultato live della gara per la Coppa del Mondo di sci femminile in Svezia.ilsussidiario

LIVE Sci alpino, Slalom Are 2024 in DIRETTA: torna Mikaela Shiffrin: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, startlist Tv e streaming dello speciale femminile di Are - Presentazione dello speciale femminile di Are - Le azzurre convocate per lo slalo ...oasport