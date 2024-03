Siria | stupri e donne impalate nelle carceri delle milizie del Sultan Murad filoturche

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di domenica 10 marzo 2024) Sono nati e cresciuti sotto i bombardamenti e fra le macerie di una guerra che sembra non avere fine e ora i giovani di Idlib e Aleppo vengono assoldati per andare a combattere in un altro inferno: quello libico. Almeno centocinquanta ragazzini di età inferiore ai diciotto anni, denuncia l’Organizzazione per i diritti umani di Afrin, sarebbero stati assoldati dalleislamiste aggregatesi alle forze di Ankara con il pretesto di un’offerta di lavoro nei campi di ulivo nel cantone curdo a nord-est del Paese, occupato dall’esercito turco nel 2018 con l’operazione “Ramoscello d’ulivo”. Dall’ex enclave curda verrebbero poi condottibasi di addestramento turche e spediti insieme ad altrini maggiorenni nel territorio sotto il controllo di Fayez al-Sarraj. La questione del rapimento e dell’invio di ...