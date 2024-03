Sinner non resiste | il video commuove il web | l’ha fatto davvero

(Di domenica 10 marzo 2024), ilcircolato nelle scorse ore sui social media è andato dritto al cuore dei fan: è stato più forte di lui. Ci sono tutti i campioni che contano, al Tennis Garden. Tutti meno che uno. Doveva esserci, ma alla vigilia del grande giorno ha capito di non essere ancora pronto. E così, con un messaggio scritto di pugno sui social media, Rafael Nadal ha annunciato il suo ritiro dal Masters 1000 di Indian Wells. Jannik(LaPresse) – ilveggente.itUna storia che ci sembra familiare perché familiare è il modo in cui, lentamente, la sua carriera sembra si stia avviando verso la sua naturale conclusione. Proprio come quella del suo amico e storico rivale Roger Federer, se vogliamo. “Ho lavorato duro, mi sono allenato e ho effettuato un test questo fine settimana – ha scritto il mancino di Manacor su Instagram – ma non mi sento ...

Miami, 8 marzo 2024 – Jannik Sinner comincia nel migliore dei modi la sua avventura al torneo ATP Master 1000 di Indian Wells . Alla prima competizione da numero 3 del mondo e in piena corsa per ... (Leggi)

Sinner batte Kokkinakis, nella partita di esordio ad Indian Wells in due set 6-3; 6-0. Il campione ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Tensione? «Certamente, ogni partita ha un po’ di tensione ... (Leggi)

Sinner batte Kokkinakis, nella partita di esordio ad Indian Wells in due set 6-3; 6-0. Il campione ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Le parole di Sinner Tensione? «Certamente, ogni partita ha ... (Leggi)

Lory Del Santo : «Adoro Sinner ma non è sexy. Alcaraz fa sangue , è una potenza a livello sessuale» . Intervista al Corriere della Sera. Nella casa milanese di Lory Del Santo lo schermo gigante è ... (Leggi)

Lory Del Santo , sul Corriere della Sera, ha ripercorso carriera e vita privata. Dall'incontro con Sergio Leone , che la ricevette in perizoma, all'attrazione per Carlos Alcaraz: "È di sicuro una ... (Leggi)

Le parole della showgirl: "Il mio sangue è più per Alcaraz . Se ci farei un pensierino? E come no? È un po’ basso, amo quelli dal metro e 88 in su" (Leggi)

ATP Indian Wells, Sinner e Sonego prendono a pallate Rublev e Khachanov e approdano agli ottavi nel doppio: Jannik Sinner si diverte e vince. L'altoatesino (n.3 del mondo) è tornato in coppia con Lorenzo Sonego e, in memoria di quello che fu a Malaga in chiusura di 2023, il riscontro finale è stato positivo ...oasport

Sinner-Struff: streaming gratis, diretta TV e orario. Dove vedere Masters 1000 Indian Wells: Quello odierno sarà il primo confronto diretto, visto che i due non si sono mai sfidati. Questa sera alle ore 20 con orario e campo da definire sarà in programma il match Sinner-Struff, valevole per ...news.superscommesse

Indian Wells, il programma di domenica 10 marzo: Paolini alle ore 21, Sinner in seconda serata: Nel secondo match sullo Stadium 2, non prima delle 13 locali (le 21 in Italia), Jasmine ... Successivamente, intorno alle ore 23 italiane, sarà la volta di Jannik Sinner, che sullo Stadium 1 giocherà ...ubitennis