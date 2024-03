(Di domenica 10 marzo 2024)inhanno esordito con unabattendo Khachanov e Rublev. Risate durante la partita e nell'intervista per la coppia italiana.

Sinner vince anche nel doppio con Sonego: lezione a Rublev e Khachanov a Indian Wells: INDIAN WELLS - Dopo l'esordio vincente in singolare contro Kokkinakis, l'altoatesino fa coppia con Lorenzo Sonego nel doppio ed elimina i russi Rublev e Khachan ...eurosport

Sinner e Sonego se la ridono dopo la vittoria in doppio a Indian Wells: l’intervista è divertente: Sinner e Sonego in doppio a Indian Wells hanno esordito con una vittoria battendo Khachanov e Rublev. Risate durante la partita e nell’intervista per la coppia italiana.fanpage

ATP Indian Wells. Sonego: “Con Norrie non sono stato continuo. Devo imparare a giocare con tennisti come lui” [AUDIO ESCLUSIVO]: “Bello fare il doppio con Jan, lo facciamo per migliorare alcuni aspetti del gioco” – racconta Lorenzo Sonego, che con Sinner elimina la coppia Rublev-Khachanov ...ubitennis