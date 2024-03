Simeone | «Siamo arrabbiati! Griezmann con l’Inter? Le possibilità»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 10 marzo 2024) Brutta sconfitta per l’Atlético Madrid alla vigilia dell’impegno di Champions League controdi mercoledì. Nel pomeriggio, i colchoneros hanno perso 2-0 a Cadice e l’allenatore argentino mostra tutto il suo malcontento. Suun breve passaggio, per capire se potrà tornare fra quattro giorni. POMERIGGIO NO – Brutta prova per l’Atlético Madrid in Liga, con la sconfitta per 2-0 sul campo del Cadice. Una prestazione, oltre che a un risultato, che dà fastidio a Diego Pablo: «Dobbiamo continuare a lavorare. Credo che stiamo provando a migliorare, in certi momenti ci sono delle situazioni che si avvicinano a quello che vogliamo e altre no. Ogginello spogliatoio, perché non abbiamo giocato la partita che volevamo. Come si può ribaltare la situazione mercoledì? È chiaro ...