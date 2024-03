Signora e Dea | brividi Champions Big match per riprendere la corsa Max con Milik contro il tabù Gasp

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Alla Juventus servono punti per mantenere il secondo posto e non entrare in una vera crisi dopo aver raccolto appena 5 punti nelle ultime 6 giornate. All’Atalanta, un punto nelle ultime tre giornate, servono punti per inseguire il quarto posto e serve conservare energie per la sfida europea di giovedìlo Sporting Lisbona. La sfida di questo pomeriggio alle 18 all’Allianz Stadium tra bianconeri e nerazzurri orobici è uno snodo cruciale nella. La, reduce da una sconfitta a Napoli dopo un’ottima prestazione, cerca un successo tonificante in una domenica difficile, senza Vlahovic squalificato, con un centrocampo da inventare senza Rabiot e Alcaraz e con un McKennie recuperato in extremis, come Kean davanti. Entrambi dovrebbero partire dalla panchina. Assenze che non preoccupano ...