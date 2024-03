Si è dimessa Victoria Nuland | la neocon che ha lavorato instancabilmente per accendere il conflitto in Ucraina

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di domenica 10 marzo 2024) Sull’American Conservative è uscito un articolo al vetriolo che sintetizza e stigmatizza la lunga carriera di una componente importante del Dipartimento di Stato americano,, che si è recentementedal suo servizio nell’amministrazione Biden. La tesi dell’opinionista Helen Andrews è riassunta dal sottotitolo del pezzo: “Meritava di andarsene con disonore, non di licenziarsi alle sue condizioni dopo che le era stata negata una promozione”. Per decenni, dice, laha seminato instabilità e fomentato guerre per procura: l’attualeinè figlio della sua instancabile opera di discordia e distruzione. Andrews afferma nel corsivo Speravo di ricavare una gioia maggiore dalle dimissioni di, ...