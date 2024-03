(Di domenica 10 marzo 2024) ARE (SVEZIA) (ITALPRESS) – Mikaelaha vinto lodi Are. L'americana, rientrata dall'infortunio di Cortina, conquista la suadi, assieme alla vittoria numero 96 chiudendo la gara con il tempo complessivo di 1'42?95. Seconda la croata Zrinka Ljutic staccata di 1?24. Sul gradino più basso del podio la svizzera Michelle Gisin. Chiuso il discorsograzie ai 730 punti realizzati contro i 505 di Petra Vlhova infortunata, e i 492 di Lena Duerr, oggi quarta. La generale, invece, non è in discussione con Lara Gut-Behrami che rimane in vetta con 1654 punti, davanti a una Federica Brignone, che oggi totalizza 4 punti e sale a 1372, e quindi lache sale a 1309, ma che non disputerà tutte le gare delle Finali. Per l'Italia sono tre ...

Shiffrin vince lo slalom di Are e l'ottava coppa di Specialità: La generale, invece, non è in discussione con Lara Gut - Behrami che rimane in vetta con 1654 punti, davanti a una Federica Brignone, che oggi totalizza 4 punti e sale a 1372, e quindi la Shiffrin ...

Coppa del Mondo sci, slalom Are: Shiffrin torna e trionfa: ... ancora saldamente in testa alla classifica generale, e alla nostra Federica Brignone reduce dalla vittoria del gigante sempre in Svezia SHIFFRIN VINCE LO SLALOM DI ARE 1) LARA GUT - BEHRAMI (SUI) ...

Slalom di Are, Shiffrin ritorno spettacolare: successo n. 96 e coppa di specialità: Slalom di Are, Shiffrin ritorno spettacolare: successo n. 96 e coppa di specialità: La statunitense di ritorno dopo 6 settimane vince davanti a Ljutic e Gisin. Brignone 27ª, Peterlini alle finali ...

Sci, Shiffrin vince ad Aare: coppa e successo numero 96, male le azzurre: Sci, Shiffrin vince ad Aare: coppa e successo numero 96, male le azzurre: Mikaela Shiffrin, al suo rientro dopo l'infortunio del 26 gennaio a Cortina, ha dato l'ennesima dimostrazione di forza vincendo nettamente ad Aare il penultimo slalom della stagione. E' la sua 96/a vi ...

Coppa del Mondo sci, slalom Are: Shiffrin torna e trionfa: Coppa del Mondo sci, slalom Are: Shiffrin torna e trionfa: L'americana stupisce ancora una volta: rientra in gara ad Are e trionfa nello slalom speciale rifilando 1''24 alla seconda classificata, la croata Ljutic. Terza la tedesca Gisin a 1''34. Le azzurre ...