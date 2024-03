Serie C 2023 2024 | Triestina-Alessandria rinviata per maltempo

(Di domenica 10 marzo 2024) Cambia il calendario diC. La partita, valida per il girone A e in programma alle 18.30 allo stadio Omero Tognon di Fontanafredda (causa manto erboso del Nereo Rocco di Trieste sotto rifacimento), è statacausa pioggia dopo un primo posticipo alle 19.15. Domani sarà decisa la data del recupero. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle novità. SportFace.

Milan Okafor: "Secondo posto Non pensiamo agli altri": Le parole di Noah Okafor, esterno del Milan, dopo la vittoria casalinga ottenuta dai rossoneri contro l'Empoli Noah Okafor ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Milan contro l'Empoli. ...

Juve Atalanta 0 - 1 LIVE: Scamacca vicino al raddoppio: A Torino, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Atalanta e Juventus: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live All'Allianz Stadium, Atalanta e Juve si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24. ...

Empoli, rammarico Nicola: «Una cosa ha deciso la partita»: Empoli, rammarico Nicola: «Una cosa ha deciso la partita»: Dobbiamo rimanere leggeri dal punto di vista emotivo e assolutamente determinati in campo». Probabili Formazioni Serie A 2023/2024: ecco come scenderanno in campo le venti squadre Con l’avvio del ...

Fiorentina – Roma: ecco le formazioni ufficiali: Fiorentina – Roma: ecco le formazioni ufficiali: Fiorentina - Roma: ecco le formazioni ufficiali della sfida della ventottesima giornata di Serie A 2023/24 in programma alle 20.45.

Ecco come la classifica di campionato è aggiornata dopo Milan Empoli e i tre punti dei rossoneri: Ecco come la classifica di campionato è aggiornata dopo Milan Empoli e i tre punti dei rossoneri: Come cambia la classifica della Serie A 2023-24 dopo la partita di campionato tra Milan Empoli, finita con la vittoria della formazione rossonera per 1 a 0.