Serie B | il Parma continua a dettare il ritmo | la Cremo batte il Como e vola al secondo posto

(Di domenica 10 marzo 2024) Gli emiliani si impongono sul Brescia nel finale e mantengono il vantaggio suloccupato ora dallanese che si è imposta nel big match contro il. Vittorie pesanti anche per Venezia e Palermo, il Pisa per la prima volta in stagione entra in zona playoff

Serie B. Il Venezia mette nei guai il Bari, il Palermo torna a vincere: risultati e classifica: Serie B, tutti i risultati. Parma - Brescia 2 - 1 marcatori: 16' pt Jallow; 7' st Man, 44' st Del Prato Cosenza - Cittadella 0 - 0 Spezia - Sudtirol 2 - 1 marcatori: 8' e 73' rig. Verde (Sp), 32' rig.

Serie B, sconfitte per il Lecco (con il Palermo) e del Bari (a Venezia). Quota salvezza Ternana a - 5. Prossimo turno da brividi: ...30 PARMA IN TESTA CON 62 PUNTI CREMONESE 56 OGGI SAREBBERO PROMOSSE IN SERIE A VENEZIA 54 COMO 52 PALERMO 49 CATANZARO 48 BRESCIA 38 PISA 37 OGGI DISPUTEREBBERO I PLAY OFF CITTADELLA 37 REGGIANA 36 ...

Serie B 29° turno: il Lecco viene sconfitto 1-0 anche dal Palermo. Il Bari di Iachini cade a Venezia: Serie B 29° turno: il Lecco viene sconfitto 1-0 anche dal Palermo. Il Bari di Iachini cade a Venezia: Serie B 29° turno: il Lecco viene sconfitto 1-0 anche dal Palermo. Il Bari di Iachini cade a Venezia - picenotime.it - IT ...

Serie B, 29ª giornata: il Palermo resta a -7 dal secondo posto, in coda ok Spezia e Feralpi: Serie B, 29ª giornata: il Palermo resta a -7 dal secondo posto, in coda ok Spezia e Feralpi: Ennesimo scontro di alta classifica nella 29^ giornata del campionato di Serie B. La Cremonese batte il Como e consolida il secondo posto. Ad aprire il turno è stata però la capolista Parma, che nella ...

Serie B, terminate le gare delle ore 16:15: tris del Venezia, vince il Palermo: Serie B, terminate le gare delle ore 16:15: tris del Venezia, vince il Palermo: Sono Palermo e Venezia le due formazioni a conquistare i tre punti nei match delle 16:15 di oggi validi per la 29ª giornata del campionato di Serie B. Rosanero che ritrovano la vittoria dopo due ...