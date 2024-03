Serie A1 Un grande Cp espugna la pista di Lodi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Colpaccio del Cp, che vince a(5-4 il finale) al termine di una gara ben giocata che vale il quinto posto in classifica e l’ipoteca ai playoff dopo la vittoria di Breganze sul Valdagno. La prima bella occasione del Grosseto la crea, al 6’, "Tonchi" De Oro, la cui conclusione volante sbatte su Grimalt. All’8’ Alessandro Franchi ruba palla all’ex Fantozzi, s’invola verso la porta e con tiro defilato batte Grimalt. Al 10’ arriva il raddoppio biancorosso: il gran tiro dalla metà campo grossetana di Stefano Paghi viene deviato in rete da Saavedra. Al 14’ ilriapre la partita: Fantozzi parte in velocità dalla sinistra s’accentra e mette in rete il 2-1. Un fallo di Paghi su Nadini viene sanzionato con il rigore, che Faccin mette alle spalle di Català (2-2). Il Grosseto non molla e torna avanti con il gol di De Oro che, servito da Saavedra, supera ...