Serie A – Milan-Empoli | la partita in diretta | LIVE NEWS

Lazio-Udinese: probabili formazioni e dove vederla: Lazio-Udinese è il monday night che chiuderà la 28esima giornata di Serie A. Friulani per la salvezza, biancocelesti per rialzare la testa.calciostyle

Leao out, Kvaratskhelia in: ecco perché il Milan ci guadagna due volte: Il sostituto di Leao si trova in Serie A: due ragioni per cui Kvarastkhelia sarebbe l’uomo perfetto per il Milan Il confronto che tiene banco le ultime due stagioni è il duello a distanza tra Leao e ...calciomercato

Inter sfata tabù, Bisseck e Sommer piegano il Bologna: ora un Atletico ferito: Inzaghi sfata anche il tabù Bologna, che gli fu fatale due anni fa per lo scudetto poi vinto dal Milan e che, anche in questa stagione, lo aveva fermato 2-2 all’andata ed eliminato dalla Coppa Italia.footballnews24