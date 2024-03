(Di domenica 10 marzo 2024)hanno pareggiato 2-2 nel big match domenicale della 28/a giornata diA. I nerazzurri sono andati in vantaggio con Koopmeiners al 35' del primo tempo ma la Juve ha rimontato con Cambiaso e Milik nel giro di 4' a metà ripresa. Il 2-2 è stato realizzato poco dopo ancora da Koopmeiners, che tocca i dieci centri in stagione. Il risultato consente al Milan di portarsi al secondo posto, a +1 sui bianconeri, con l'Inter che allunga in testa con 16 punti di vantaggio sui cugini.

Serie A: Juventus - Atalanta 2 - 2: Juventus e Atalanta hanno pareggiato 2 - 2 nel big match domenicale della 28/a giornata di serie A. I nerazzurri sono andati in vantaggio con Koopmeiners al 35' del primo tempo ma la Juve ha rimontato ...

Allegri diretta, segui la conferenza stampa al termine di Juve - Atalanta LIVE: TORINO - La Juventus pareggia 2 - 2 contro l'Atalanta , nella 28esima giornata di serie A. Un risultato che porta i bianconeri al terzo posto, scavalcati dal Milan (che nel pomeriggio ha sconfitto l'Empoli ). ...

Serie A, la classifica aggiornata: la Juventus perde il secondo posto: Serie A, la classifica aggiornata: la Juventus perde il secondo posto: La Juventus perde inevitabilmente il secondo posto dopo l'ennesima gara buttata. Il punto conquistato con l'Atalanta non basta per rimettere dietro il Milan, che adesso conserva un punto in più in ...

SERIE A - Juve-Atalanta 2-2: un punto a testa per Allegri e Gasperini: Serie A - Juve-Atalanta 2-2: un punto a testa per Allegri e Gasperini: Dopo la sconfitta a Napoli, la Juve incassa un pari amaro per la lotta Champions. Nella 28.ma giornata di Serie A la squadra di Allegri pareggia 2-2 con l'Atalanta e si fa scavalcare dal Milan in clas ...

Serie A: Juventus-Atalanta 2-2 DIRETTA e FOTO: Serie A: Juventus-Atalanta 2-2 DIRETTA e FOTO: Sul tabellino dei marcatori ci sono Cambiaso e Milik per la Juventus e Koopmeiners per l'Atalanta, con l'olandese autore di una doppietta. Juventus-ATALANTA 2-2 al 75'! Rete di Koopmeiners! Djimsiti ...