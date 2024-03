Serie A | il big match è di Bologna | battuta Milano 84-75

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Non dà mai la sensazione di poter cambiare ritmo e vincere la partita l'Olimpiache perde sul campo della Virtusper 84-75 ed infila il nono ko consecutivo in terra felsinea, nonostante che gli ultimi due scudetti siano andati a. Ed è questo uno dei problemi del ko della Segafredo Arena per i biancorossi che così in classifica ritornano ad essere a -2 con il rischio poi di non avere il fattore campo a favore. I biancorossi, seppur esausti dalla sfida con il Partizan (ma la Virtus era comunque in campo al Pireo giovedì sera), si presentano anche senza Shavon Shields e così hanno davvero poche frecce al proprio arco nella sfida ad altissimo livello. Così non bastano i 24 punti di Shabazz Napier, marcatore solitario con 3/4 da 2 e 3/6 a 2, come i 14 di Mirotic (4/8 da 2 e 2/4 da 3) arrivati, però, praticamente tutti ...