Seravezza avanti col 3-5-2 A Figline per alzare la testa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) L’antidoto per uscire dalla recente (ma perdurante) crisi di risultati è più semplice del previsto: "riattivare una scintilla". Ed ilvuole riattivarla tornando a far punti, possibilmente tre. Vincere oggi al “Del Buffa“ in terra valdarnese contro ilsarebbe la medicina ideale per sbloccare ciò che si è bloccato da tempo. I verdazzurri verisliesi infatti hanno fatto appena un punto nelle ultime sette partite giocate e ne hanno vinta appena una nelle ultime dodici disputate in campionato. La corsa per un posto al sole nei playoff è ancora apertissima e possibile per la squadra di Christian Amoroso ma ovviamente urge svoltare. Per farlo a partire da oggi il tecnico verdazzurro sembra intenzionato ad insistere sullo schema tattico che a sorpresa aveva lanciato domenica scorsa nel match casalingo poi sfortunatamente perso 2-1 al 95’ ...