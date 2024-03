Serale Amici 23 | da chi sarà composta la giuria? Spuntano i nomi

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di domenica 10 marzo 2024) A poche settimane dall’inizio deldi23, l’attesa per conoscere idei giudici sembra essere finalmente terminata. Per questa edizione, il talent show di Maria De Filippi vedrà unada tre volti noti del mondo dello spettacolo, pronti a valutare le performance degli allievi divisi in tre squadre. Ma vediamo cosa è emerso grazie allo scoop di Davide Maggio.23: chi saranno i giudici Il primo nome confermato per ladeldi23 è quello di Cristiano Malgioglio, che ha già espresso molta gratitudine per . A rivelare il nome degli altri due giudici è stato Davide Maggio, che ha fatto il nome del ballerino Giuseppe Giofré e del cantante Michele Bravi. Entrambi ...