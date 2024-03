Sequestrata Discarica di Rifiuti Pericolosi a Piano della Stazza | Indagini in Corso

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 10 marzo 2024) Pescara - Unaabusiva contenenteè stata scoperta edai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Tocco da Casauria in località "". L'area interessata si estende su un terreno di 600 metri quadrati, dove ignoti hanno tagliato una catena metallica per accedervi. L'intervento dei carabinieri forestali è stato avviato a seguitodenuncia presentata da un imprenditore marsicano, che ha scoperto il deposito illegale dispecialisul suo terreno adiacente all'Autostrada A25. Il luogo è stato utilizzato per lo scarico di circa 15 metri cubi diprovenienti da attività edilizie, tra cui scarti di cappotto termico, ...