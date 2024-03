Sepolti sotto la frana Quattro sindaci nei guai

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 10 marzo 2024) L’inchiesta della Procura di Sondrio sullache a Chiareggio, nell’agosto del 2020, costò la vita a 3 turisti in auto del Vare(oltre al ferimento di un bambino di 5 anni) – Alabama Guizzardi, 10 anni, di Besnate e Silvia Brocca (assistente in uno studio dentistico), 41 anni, con il compagno Gianluca Pasqualone quarantacinquenne (dirigente in un’impresa che si occupa di lavorazione del vetro) di Comabbio – si è chiusa. Agli indagati è giunto l’avviso contenuto nell’articolo 419 del Codice di procedura penale, che anticipa la richiesta di rinvio a giudizio, e poi la comunicazione di fissazione dell’udienza preliminare davanti al giudice Fabio Giorgi, fissata alle 9.30 del prossimo 11 luglio nell’aula 12 del Tribunale. Davanti al Gup dovrà comparire non solo Renata Petrella, attuale sindaco di Chiesa in Valmalenco e primo cittadino in ...