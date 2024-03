Sella | una boccata d’aria fresca | Ci voleva Mecacci | Complimenti ai ragazzi e ai tifosi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Vecchi a chi? Si saranno detti, guardandosi uno con l’altro a fine gara, i veterani della Benedetto, che venerdì sera hanno trascinato il gruppo alla terza vittoria nella fase ad orologio: Bruttini, convalescente dopo l’attacco febbrile che lo aveva colpito in settimana, e Delfino, che in alcuni momenti sembrava tornato essere realmente quello di vent’anni fa. E come non citare Mattia Palumbo (26 punti, 6 rimbalzi, 3 assist e 2 recuperi) che, per certi versi, nonostante sia "soltanto" un classe 2000, questa categoria la conosce già come le sue tasche. E così, senza Mussini e con Toscano a mezzo servizio dopo la scavigliata del secondo quarto, laè tornata al successo, alleggerendo la pressione della classifica. Il ritorno dopo un mese alla Baltur Arena ha coinciso con la dodicesima vittoria stagionale, il fattore campo, infatti, è tornato a colpire e ad essere ...