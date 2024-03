Sei sciatori dispersi sul Cervino a 3 700 metri di quota | «Tutti della stessa famiglia»

Kilde e la sua vita sulla sedie a rotelle da 6 settimane: "Non sento le dita dei piedi, lavoro per alzarmi": Sei uno dei migliori sciatori al mondo, ora stai imparando di nuovo a camminare. Avresti mai pensato di trovarti in una situazione come questa "No, mai, ovviamente no. Lo sci è uno sport ad alto ...

Valanga sulle Alpi, la neve si stacca e lambisce gli sciatori a Chamonix: Una valanga si è staccata da una montagna a Chamonix, in Francia: la neve è rotolata giù fino a minacciare un gruppo di sei sciatori. Un elicottero della polizia di Chamonix è arrivato sul posto pochi minuti dopo e dopo aver ispezionato l'area non ha riscontrato danni a persone.

Addio alla signora dello Sportime: Casalmaggiore piange Nadia Giuffredi: Addio alla signora dello Sportime: Casalmaggiore piange Nadia Giuffredi: Aveva 66 anni. Moglie di Renzo Storti, ha sempre affiancato il marito nella conduzione del negozio di articoli sportivi ...

Zermatt, sei scialpinisti dispersi da ieri in Svizzera: Zermatt, sei scialpinisti dispersi da ieri in Svizzera: Sei sciatori risultano dispersi da ieri sulle Alpi svizzere. La polizia del Canton Vallese ha dichiarato in un comunicato che le ricerche sono iniziate sabato ...

Daniele Moretto morto in carrozzina dopo la caduta dalla rampa per disabili: indagati tre accompagnatori: Daniele Moretto morto in carrozzina dopo la caduta dalla rampa per disabili: indagati tre accompagnatori: VICENZA - È stato aperto un procedimento penale per le ipotesi di reato di omicidio colposo e abbandono d’incapace per la tragica morte di Daniele Moretto. Il 56enne, disabile al ...