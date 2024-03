Sei sciatori dispersi sul Cervino a 3 700 metri di quota | Appartengono alla stessa famiglia

Kilde e la sua vita sulla sedie a rotelle da 6 settimane: "Non sento le dita dei piedi, lavoro per alzarmi": Sei uno dei migliori sciatori al mondo, ora stai imparando di nuovo a camminare. Avresti mai pensato di trovarti in una situazione come questa "No, mai, ovviamente no. Lo sci è uno sport ad alto ...

Valanga sulle Alpi, la neve si stacca e lambisce gli sciatori a Chamonix: Una valanga si è staccata da una montagna a Chamonix, in Francia: la neve è rotolata giù fino a minacciare un gruppo di sei sciatori. Un elicottero della polizia di Chamonix è arrivato sul posto pochi minuti dopo e dopo aver ispezionato l'area non ha riscontrato danni a persone.

Zermatt, sei sciatori dispersi nella zona del Cervino in Svizzera: Zermatt, sei sciatori dispersi nella zona del Cervino in Svizzera: Fanno parte di una comitiva che stava compiendo un’escursione nella zona detta della «Tete blanche». Le condizioni meteo sulla zona sono pessime e stanno ostacolando i soccorsi ...

“Scomparsi da ieri”, sei sciatori dispersi vicino sulle Alpi: “Scomparsi da ieri”, sei sciatori dispersi vicino sulle Alpi: Sei scialpinisti sono dispersi sulle Alpi svizzere da ieri. Le ricerche dei soccorritori elvetici sono in corso lungo l'itinerario Zermatt-Arolla. Il ...

All'Abetone la neve arriva in coda alla stagione: «Una boccata d’aria che non basta»: All'Abetone la neve arriva in coda alla stagione: «Una boccata d’aria che non basta»: Tanti sciatori e un po’ di ritrovato entusiasmo. «Un ottimo sabato» lo definisce il presidente di Federfuni Andrea Formento. «Siamo soddisfatti, c’è stata una buona risposta da parte degli ...