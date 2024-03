Sei scialpinisti dispersi da sabato sulle alpi svizzere | “le pessime condizioni meteo rendono difficili i soccorsi”

(Di domenica 10 marzo 2024) Seisonoda9 marzo, nella regione della Tête Blanche. La polizia del canton Vallese ha comunicato che il gruppo era partito da Zermatt, ai piedi del versante svizzero del Cervino. Dopo l’annuncio della scomparsa sono stati allertati tutti i mezzi di soccorso lungo l’itinerario Zermatt-Arolla e sono stati dispiegati numerosi mezzi tecnici per localizzare i. In ogni caso, lerologichemolto delicato l’intervento dei soccorritori. Il sito del quotidiano Le Nouvelliste riferisce glisono membri di una stessa famiglia del Vallese. L'articolo proviene da ...

Maltempo Italia, allerta arancione in Liguria, Emilia-Romagna e Veneto. Allerta gialla in 13 regioni. Venti forti, piogge e neve al Nord: Maltempo Italia, allerta arancione in Liguria, Emilia-Romagna e Veneto. Allerta gialla in 13 regioni. Venti forti, piogge e neve al Nord: Maltempo: la diretta di oggi domenica 10 marzo. C'è allerta arancione in Liguria, Emilia-Romagna e Veneto. Venti forti su gran parte dell’Italia, piogge e neve al Nord.