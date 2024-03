Sei scialpinisti dispersi da ieri sulle Alpi svizzere | ricerche in corso

Maltempo: da ieri sei scialpinisti sono dispersi sulle Alpi Svizzere: Da ieri sei scialpinisti risultano dispersi sulle Alpi svizzere, precisamente lungo l'itinerario Zermatt - Arolla, dove le autorità stanno concentrando le ricerche nonostante le criticità metereologiche. Il ...

Gli Usa evacuano il personale dall'ambasciata ad Haiti: Gli Usa evacuano il personale dall'ambasciata ad Haiti: (ANSA) - PORT AU PRINCE, 10 MAR - Gli Stati Uniti hanno evacuato il personale non essenziale dall'ambasciata di Haiti, mentre Port au Prince, controllata per l'80% dalle bande criminali, assomiglia se ...

Due morti e un ferito in sospetto attacco suicida a Peshawar: Due morti e un ferito in sospetto attacco suicida a Peshawar: (ANSA) - ISLAMABAD, 10 MAR - Due persone sono morte e un'altra è rimasta ferita in un sospetto attentato suicida avvenuto questa mattina nella città nord-occidentale di Peshawar, in Pakistan. L'esplo ...

