Sei Nazioni maschile 2024 | la Francia esce alla distanza e vince 45-24 in Galles

(Di domenica 10 marzo 2024) Lasoffre mae trionfa innel quarto turno del Guinness Seidi rugby. I padroni di casa iniziano bene (3-0), i francesi pareggiano subito dpiazzola con Thomas Ramos (3-3) ma ilallunga con la meta di Rio Dyer e la trasformazione di Sam Costelow (10-3). Larisponde con la punizione di Ramos, la meta di Gael Fickou e la trasformazione di Ramos (22?), ma i padroni di casa rispondono subito con la meta di Tomos Williams (24?) e la trasformazione di Costelow. I transalpini poi chiudono il primo tempo con la meta di Nolann Le Garrec e la trasformazione di Ramos per il 20-17 Al rientro in campo gli uomini di Warren Gatland sfruttano ...

Incendio davanti al Qube in via di Portonaccio: ipotesi ritorsione dopo una lite in discoteca: Indagini in corso Leggi i commenti I commenti dei lettori Video del giorno Sei Nazioni, Meloni festeggia con l'Italrugby la vittoria sulla Scozia violando il silenzio elettorale

Luca Bottura: "Meloni Non tifo più l'Italrugby": Italia - Scozia, trionfo al Sei Nazioni Come sorprendono Giorgia Meloni in tribuna: le foto clamorose - Guarda

Il Galles ci prova, ma perde anche con la Francia. Dragoni nel tunnel: 24-45: Il Galles ci prova, ma perde anche con la Francia. Dragoni nel tunnel: 24-45: Zoppicando, soffrendo, ma con la forza di una superiorità per lunghi tratti apparsa evidente, la Francia torna al successo e passa a Cardiff, piegando per 45-24 il Galles nel match che ha completato ...

Italia Scozia, Castrogiovanni soffre in tribuna per gli azzurri al 6 nazioni: Italia Scozia, Castrogiovanni soffre in tribuna per gli azzurri al 6 Nazioni: L'Italrugby conquista la sua prima vittoria nel Sei Nazioni 2024, superando la Scozia 31-29 nell'incantevole scenario dell' Olimpico di Roma. Il primo tempo si presenta ostico per gli uomini di Quesad ...

Quel non detto su Unrwa che complica ulteriormente il porto Usa a Gaza: Quel non detto su Unrwa che complica ulteriormente il porto Usa a Gaza: Ad oggi, l'Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi è un tassello insostituibile per far funzionare il corrodio marittimo, ma pesano le accuse di terrorismo ...