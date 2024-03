Seconda categoria Lo Scarlino chiede strada al Rispescia

(Di domenica 10 marzo 2024) Giornata interlocutoria indove lo, reduce dal pari di domenica e dal turno di coppa, oggi sarà acontro una squadra con l’acqua alla gola. I ragazzi di Stringardi dovranno tirare fuori il meglio per provare a risalire la china. Mentre il team di Cavaglioni dovrà stare attento ad un Sorano non ancora fuori dai giochi che insegue a meno 5. Sorano che oggi ospita la Maglianese. L’Orbetello invece ospita la Marsiliana, altra squadra che lotta per non retrocedere. Sfida interessante a Campagnatico con l’arrivo del Caldana, due formazioni di ottima qualità. Il programma: girone C, Vada-Montieri; girone G, Campagnatico-Caldana, Castiglionese-Santa Fiora, Cinigiano-Nuova Grosseto, Marina-Alberese, Orbetello-Marsiliana,, ...

Finisce in semifinale la corsa della Gallianese . La squadra mugellana è stata battuta in casa con un netto 5-0 dallo Scarlino. In equilibrio solo il primo tempo, con il risultato sbloccato da un ... (Leggi)

In vetta continua il testa a testa Ostra-Argignano, ma occhio ad Avis Arcevia e Olimpia Ostra Vetere. Torna in lotta per i play-off il Cupramontana VALLESINA, 7 marzo 2024 – Non ci sono state grosse ... (Leggi)

La Real Cameranese affronta l’Olimpia Marzocca, trasferta falconarese per il Sassoferrato Genga, Montemarciano in casa della Labor, Filottranese a Chiaravalle. Nel girone C, scontro salvezza per la ... (Leggi)

Nona di ritorno, domani, per i campionati di Prima e Seconda categoria, dove i punti iniziano a pesare e ogni formazione mette in campo quel qualcosa in più, per i rispettivi interessi di ... (Leggi)

Vincono Sassoferrato Genga e Montemarciano. Flop della Filottranese a Chiaravalle. Nel girone C colpo esterno della Cingolana SF. In Seconda Aurora Jesi-Rosora Angeli non si fanno male ma adesso ... (Leggi)

Diretta Sport: su Radio Gold aggiornamenti delle gare dalla Serie C alla Terza categoria: In Prima categoria collegamenti diretti dai campi di: Annonese-Capriatese, Asca-Don Bosco Asti, Frugarolese-Fulvius, Cassano-Atletico Acqui, Aurora Canottieri-Sale e Europa Bevingros-Tassarolo. In ...radiogold

Seconda categoria. Il Montignoso ci crede. Tenta la fuga in vetta: Il Montignoso cerca di confermarsi in testa al campionato di Seconda, affrontando il Lido a Camaiore. Atletico Carrara sfida la Fivizzanese in una partita cruciale. Domenica ricca di scontri ...lanazione

In Prima è scontro in vetta. Ora lo Jolo può scappare: E le formazioni di Prato e provincia impegnate in Prima e Seconda categoria dovranno quindi dare ancora una volta il 110%, ricominciando dalla ventiquattresima giornata di campionato fissata per le 15 ...lanazione