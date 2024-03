«Se stava in cucina non si sarebbe fatta male» Il preside di Imperia deride l’infortunio di un arbitro donna | è polemica

(Di domenica 10 marzo 2024) «Sì vabbè… però oggettivamente se fosse stata ina preparare tagliatelle (cosa degnissima, che con ogni probabilità non sa fare), non sitesoro». Queste le parole usate in un commento sui social dalPaolo Auricchia del liceo Vieusseux diper commentare un infortunio, avvenuto due settimane fa, di un’assistente di linea, Guadalupe Porras Ayuso, impegnata nella partita Bethis – Athletic. L’ufficiale di gara ha inavvertitamente colpito un cameraman, ferendosi gravemente al volto. Il commento, secondo quanto ricostruiscePost, non è passato inosservato e i primi a criticare ilsono stati proprio gli alunni del Viesseux che hanno organizzato un «corteo pacifico che partirà da davanti alla scuola ...

