“Se fosse stata a casa non si faceva male” | il commento del preside contro la guardialinee infortunata Gli studenti | “Si dimetta”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Un’ufficiale di gara, donna, si fadurante la partita di calcio Betis-Athletic Bilbao e sotto la sua foto con il volto insanguinato diffusa sul web spuntano una miriade di commenti sessisti. Tra tutti, quello che spicca è quello deldi un liceo di Imperia, il Viesseux. Il dirigente Paolo Auricchia non si è fatto sfuggire l’occasione di far sapere a tutti il suo pensiero: “Sì vabbè… però oggettivamente sein cucina a preparare tagliatelle (cosa degnissima, che con ogni probabilità non sa fare), non si sarebbe fattatesoro”. L’assistente di gara Guadalupe Porras Ayuso si era fatta veramente: correva e, non avendo visto un cameraman che si era avvicinato troppo al limite del rettangolo di gioco, ha sbattuto il visola telecamera. ...